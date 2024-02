Si risveglia in camera da letto tra le fiamme: salta giù dalla finestra per salvarsi

Si è risvegliato tra le fiamme che stavano avvolgendo la camera da letto in cui stava dormendo. In preda al panico ha aperto la finestra e si è gettato nel vuoto, al primo piano, per mettersi in salvo. L'incredibile episodio è avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 10 febbraio, attorno alle 10, in un appartamento dello stabile che ospita il bar "Alla Rotonda" a Oderzo, in via Comunale di Faè. Intervenuta sul posto una pattuglia dei carabinieri della Tenenza di Oderzo, i vigili del fuoco del distaccamento di Motta di Livenza che hanno spento l'incendio oltre a medico e infermieri del Suem 118. Sfortunato protagonista dell'episodio un 33enne di origini moldave, figlio del titolare del locale. Nell'abitazione in cui vive, per cause in corso di accertamento che sarebbero verosimilmente accidentali (potrebbe essere una sigaretta lasciata accesa o un corto circuito), si è sviluppato un incendio che ha interessato la camera da letto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, lo straniero era a letto e si è risvegliato già lambito dalle fiamme e, istintivamente, si è lanciato dalla finestra al primo piano dello stabile. Il 33enne è stato trasportato in elicottero al reparto Grandi Ustionati dell'ospedale di Padova dove si trova attualmente ricoverato, non in pericolo di vita.