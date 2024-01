E' mancato Marco Nobili, console italiano a Vancouver

E' mancato a soli 57 anni Marco Nobili, console generale a Vancouver. Il decesso, avvenuto per un malore improvviso, è accaduto nella sua abitazione della città canadese. Nato a Montebelluna era cresciuto a Oderzo e dopo gli studi aveva intrapreso la carriera diplomatica, lavorando come vice ambasciatore a Khartoum in Sudan (Africa), poi ancora come console in Croazia, Stati Uniti, Argentina, Svizzera. L'ultima delle sue quattro lauree, quella in Relazioni Internazionali conseguita con un brillante 110 e lode era stata conseguita con una tesi su ""La policy Analysis applicata al caso della richiesta di maggiore autonomia per le regioni italiane, con particolare riferimento alla Regione del Veneto" e l'introduzione era stata curata dal presidente della Regione Luca Zaia.

Nobili era stato nominato console generale d'Italia a Vancouver nel settembre dell'anno scorso. A Oderzo, dove era cresciuto, lo ricordano in tanti: da giovane era stato infatti un provetto nuotatore nonché istruttore dell'Arca Nuoto e per un periodo aveva anche svolto il lavoro di vigile urbano mentre continuava a studiare per intraprendere la carriera diplomatica. Lascia la moglie, i due figli e la sorella Luisa.