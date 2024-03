Scassinatore di auto arrestato grazie alla segnalazione di un pendolare

Grazie alla segnalazione di un pendolare, i carabinieri della stazione di Mogliano Veneto hanno arrestato all'alba di oggi, 26 marzo, uno scassinatore seriale di auto che si aggirava nei pressi del parcheggio della stazione ferroviaria di Preganziol. E' stato lo stesso segnalatore ha raccontare sui social l'accaduto, seguito da decine di messaggi di complimenti e ringraziamenti per il suo operato, certamente da cittadino modello. Non nota l'identità del ladro, forse un trasfertista proveniente da fuori provincia che avrebbe cercato anche di assaltare l'associazione Genio Ferrovieri.

«Finalmente beccato in flagranza lo spaccatore di auto. chiamato i carabinieri fatto arrestare. Anche oggi il mio dovere l'ho fatto» ha scritto sul gruppo Facebook "Sei di Preganziol se" «Purtroppo ha danneggiato 2 auto ma è stato preso con 5 zaini di refurtiva. Non sono un eroe ma son stanco di vedere questa gente che per colpa loro una donna non può girare sola x colpa loro auto danneggiate di lavoratori dove cercano di mantenere la famiglia. sono stanco!!!!! Tutti uniti si può rendere la città più sicura».