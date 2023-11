Minacce di morte all'ex moglie, a processo noto designer di barche

L'avrebbe subissata di messaggi telefonici conditi anche di minacce di morte, indirizzati anche al padre di lei e al nuovo compagno. In più, per sottrarsi agli obblighi di versare il mantenimento ai figli, avrebbe venduto le quote delle sue società, specializzate nella progettazione di barche. Oggi 23 novembre D.L:, un 55enne di origine slovena, è stato rinviato a giudizio dal giudice Cristian Vettoruzzo. L'uomo, che sarà a processo nel dicembre del 2024, è accusato di stalking e di sottrazione di beni sottoposti a pignoramento, a sequestro giudiziario o conservativo.

La vicenda, che sarebbe avvenuta nel 2021, racconta della "guerra", scaturita dopo il divorzio, fra due coniugi estremamente benestanti. Lui risulta infatti essere il proprietario di una studio di progettazione di barche a vela d'alta gamma, lei invece è una personal trainer. Inutile dire che la "sfida" sarebbe stata scatenata da ragioni economiche e avrebbe portato l'uomo a inviare messaggi insultanti e minatori alla ex moglie (difesa dall'avvocato Stefano Pietrobon), alla cerchia di familiari e anche al compagno che la donna si era trovata dopo il divorzio. Il 55enne, che nel frattempo si è risposato, avrebbe anche cercato di nascondere le sue proprietà per proteggerle dalle azioni legali di lei, che rivendicava il diritto dei tre figli al mantenimento che il designer non avrebbe voluto versare.

Diametralmente opposta la versione dell'imputato, difeso dall'avvocato Francesco Murgia, secondo cui la donna avrebbe venduto la lussuosa casa familiarea Preganziol, del valore di quasi 2 milioni di euro, trattenendosi anche la metà che il 55enne avrebbe voluto essere destinata ai figli. Da qui sarebbero nati tutti i problemi e le ripicche che hanno mandato l'uomo a processo.