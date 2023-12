Droga nascosta in un fosso, ritrovati 500 grammi di hashish

Erano nascosti in un fosso, forse lasciati dal "pusher" per i clienti. Ma invece sono stati rinvenuti ieri 29 dicembre dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Treviso, che gli hanno posti sotto sequestro. Erano cinque panetti di hashish, per un peso complessivo di 500 grammi, ritrovati in viale Fratelli Bandiera nel comune di Quinto. La droga si trovava all'interno di un fossato confinante con la ciclo pedonale "Ostiglia".

Sempre ieri Carabinieri della Stazione di San Polo di Piave hanno denunciato per furto un 35enne indiano, residente a Cimadolmo, il quale si era reso responsabile del furto di una bottiglia di whisky da un supermercato del luogo. L'uomo, scoperto dal titolare, aveva tentato di fuggire ma era stato inseguito dal proprietario dell'esercizio commerciale che, nel tentativo di fermarlo, è rovinato a terra procurandosi un'escoriazione ad un gomito.

Intervenuti sul posto i militari dell’Arma hanno visionato le telecamere di videosorveglianza dell’esercizio commerciale riconoscendo con certezza l’autore del furto. La successiva perquisizione domiciliare permetteva di recuperare la bottiglia di superalcolico che è stata restituita al legittimo proprietario.