Malmena l'oste a cui non voleva pagare il conto, condannato un 57enne

Sei primi, sei secondi, una bottiglia di prosecco, acqua e della cola. Poi, al momento di pagare il conto, si è alzato da tavola e ha cercato di darsela a gambe. Intervenuto per fermarlo e per farsi saldare il conto, l'oste è stato però malmenato. Roberto Braidic, pluripregiudicato 57enne di Spresiano, l'uomo a cui il 20 gennaio del 2022 è stata sequestrata una villa di circa 300 metri quadri, del valore di 450mila euro (risultata peraltro abusiva e oggetto di un’ordinanza di demolizione da parte del comune di residenza) oltre a disponibilità finanziarie per 686mila euro, tra saldi di conto corrente, polizze assicurative, titoli azionari, libretti di risparmio e 2 chili di gioielli (bracciali, orologi, anelli, collane, monete e spille) rinvenuti in una cassetta di sicurezza di una filiale di banca, per un valore di 40 mila euro, è stato condannato oggi, 7 novembre, a 5 mesi di reclusione per violenza privata.

Considerato un capoclan di etnia Rom l'uomo, tutt'ora sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora, il 25 settembre del 2015 si era recato con la famiglia al ristorante "Antica Osteria al Gambero" di Quinto di Treviso e per non pagare il conto, che ammontava a 215 euro, se la sarebbe presa con il proprietario del locale, spinto a terra. A evitare quello che sembrava destinato ad sfociare in un pestaggio ci ha pensato un altro dei proprietari, intervenuto prontamente. Ma Braidic comunque avrebbe caricato tutti in macchina e si sarebbe allontanato.

Il capo di imputazione della Procura lo accusava di estorsione, mentre il difensore, l'avvocato Giuseppe Basso, aveva puntato sull'insolvenza fraudolenta. Il giudice invece ha deciso per la violenza privata e, dopo uina camera di consiglio durata mezz'ora, ha emesso la sentenza che l'avvocato di Braidic ha già deciso di appellare.