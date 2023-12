Rissa tra baby gang per un debito di 500 euro: un ferito fuori dal ristorante

Non si fermano gli episodi di violenza tra giovanissimi in centro a Treviso: sabato 9 dicembre, verso le ore 22, due bande di ragazzi si sono presi a calci e pugni in Via Collalto per un debito non saldato di 500 euro.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il parapiglia con urla e insulti è iniziato a pochi metri dall'entrata del ristorante "Da Alfredo" con ancora diversi clienti all'interno arrivati per la cena del sabato sera. Un gruppo di ragazzi è entrato nel locale per chiedere al cameriere un tovagliolo imbevuto d'acqua per medicare un loro amico che era stato raggiunto da un pugno al naso. A quel punto molti giovani si sono dati alla fuga perché, dal ristorante, era partita la chiamata alla polizia per segnalare quanto stava accadendo. I clienti, barricati nel locale, avevano paura a uscire in strada con i giovani violenti ancora lì. Il giovane colpito dal pugno non è in gravi condizioni, la maggior parte dei ragazzi coinvolti nella rissa è invece riuscita a far perdere le proprie tracce tra le vie del centro.