Sfreccia a 150 km/h in centro abitato, il video finisce su Instagram

Sfreccia ad oltre 150 km/h in via Villette, a Musano di Trevignano, e pubblica in una stories il video della sua performance su Instagram. La clip non è sfuggita ad un residente della zona che, indignato, ha segnalato il caso e inviato alla nostra redazione una lettera di denuncia. Il protagonista del breve filmato sarebbe un giovane venditore d'auto della zona, impegnato nel testare una vettura.

"Salve volevo porre alla vostra attenzione una vicenda che personalmente trovo molto grave" scrive il lettore "Trovo sconcertante che un neopatentato si metta alla guida di una vettura sportiva con cui sfreccerà in una via centrale (Via Villette) di Musano ad oltre 150kmh sfoggiando il video della performance nel suo profilo social di Istagram. Mettere al rischio la propria vita è una scelta, anche se discutibile, ma quella dei passanti non è ammissibile".

"Sapendo chi è il soggetto e la sua storia" rincara la dose il residente "sono certo che questo episodio non sarà né il primo né l'ultimo. Spero che la vostra attenzione possa dare luce a questo caso così da non passare inosservato in attesa che la prossima volta ci possa essere un incidente".