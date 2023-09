Ladri acrobati colpiscono da Sportler, sparite bici da corsa per 40mila euro

Colpo di una banda di "ladri acrobati" al centro commerciale Sportler di Silea. Ignoti sono saliti sul tetto e dopo aver forzato un lucernario si sono calati nel negozio: qui sono riusciti a prendere cinque biciclette di marchi prestigiosi, per un valore di circa 40mila euro. L'allarme è scattato alle 2 ma quando i carabinieri sono intervenuti sul posto i malviventi si erano già dileguati, facendo perdere le proprie tracce. Al setaccio le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Si tratta di un furto fotocopia rispetto a quello della notte di lunedì al Cone' di Conegliano dove ad essere rubate sono stati gli incassi di due negozi del centro commerciale. Lo stesso Sportler aveva subito un assalto a inizio giugno, con bottino di 45mila euro, sempre di bici di valore.

Inquietante episodio nel pomeriggio di ieri, martedì 13 settembre, a Treviso in via Cornarotta, proprio a pochi passi dal comando provinciale dell'Arma. Un'auto di grossa ciclindrata, sospetta e guidata da un trevigiano di 39 anni, è stata fermata da una pattuglia. Nella tasca del passeggero, un ragazzo dominicano di 29 anni, i militari hanno trovato una pistola finta, senza tappo rosso. L'arma è stata sequestrata. A cosa serviva la pistola? A mettere a segno una rapina? Si scava per fare maggiore chiarezza. Nel corso di una perquisizione trovate anche alcune cartucce. Per il caraibico è scattata una denuncia per possesso di oggetti atti ad offendere. Stessa sorte per un tunisino di 24 anni che è stato fermato in via Roma ed è stato denunciato: nel marzo 2023 gli era stato inflitto un foglio di via obbligatorio dalla città di Treviso. Denunciato per lo stesso reato anche un algerino di 32 anni fermato a Ponte di Piave, non distante dalla stazione ferroviaria, in via Roma, con un coltello di 12 centimetri che l'uomo aveva nel borsello. Nei guai anche un 21enne romeno denunciato dai carabinieri di Asolo: in tasca aveva un taglierino di 5 centimetri.

Infine un altro furto, riguardante stavolta la canonica di una parrocchia, quella di Segurino. Ignoti sono entrati negli uffici del parroco, don Gabriele Benvegnu', e hanno trafugato una somma di 900 euro. Non presente l'allarme. Indagano i carabinieri di Crespano del Grappa.