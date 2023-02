Rapina e favoreggiamento della prostituzione, arrestata badante a Sondrio

Condannata per rapina e favoreggiamento della prostituzione. È per questi motivi che una donna straniera di 50 anni è stata arrestata a Sondrio, lungo la mattinata di venerdì 24 febbraio, dai carabinieri della locale stazione, dando esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Treviso.

La 50enne, infatti, nel 2014 si era resa protagonista in Veneto dei reati per cui è stata incarcerata. Oggi, a distanza di 9 anni, si trovava regolarmente nel capoluogo valtellinese dove svolgeva la professione dell'assistente domiciliare per una persona anziana. La donna è stata trasferita alla casa circondariale di Como, a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento.