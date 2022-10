Tecnica dell'abbraccio, due pensionati derubati in poche ore

I carabinieri di Mogliano Veneto, coadiuvati dai colleghi del Nucleo operativo di Treviso, stanno svolgendo serrate indagini su due furti con destrezza messi a segno con la tecnica dell’abbraccio, venerdì 28 ottobre.

Verso le 9.30 di mattina il primo furto, vittima un anziano ultraottantenne che, vicino a casa, è stato avvicinato da una donna che con una scusa lo ha abbracciato rubandogli il portafoglio con dentro circa 100 euro in contanti e i documenti personali. Dopo circa un’ora un 72enne che stava percorrendo a piedi Via Tavoni è stato avvicinato da una donna che con una scusa, gli chiedeva se patisse dei dolori, avvicinandolo per abbracciarlo Anche in questo caso l’uomo, una volta rientrato presso la propria abitazione, si è accorto che la donna gli aveva sfilato il portafoglio con documenti e 55 euro in contanti. Nessuna delle due vittime ha riportato lesioni. Le riprese delle telecamere della zona sono al vaglio dei militari operanti che stanno vagliando anche testimonianze ed altri elementi che possano dare un nome e un volto agli autori dei reati