/ Via Altinia

Assalto alla tabaccheria con piccone e mazza: ladri messi in fuga dai carabinieri

Furto sventato nella notte tra sabato 23 e domenica 24 settembre in località Bonisiolo a Mogliano Veneto. Sequestrati gli attrezzi utilizzati dai ladri per sfondare la porta d'ingresso. Indagini in corso per risalire all'identità dei fuggitivi