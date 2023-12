Aggrediti dalla "baby gang", le vittime: «Sono stati 5 minuti di terrore»

Nell'aprile del 2019 due ragazzi, uno di 17 e l'altro di 19 anni, sono stati rapinati da almeno sette giorvani, tutti di origine straniera, in pieno centro a Treviso. Nel mirino dei bulli c'era una cassa per la musica di proprietà di una delle vittime. Oggi i due giovani hanno testimoniato nel corso del processo in cui i tre imputati sono accusati di rapina, estorsione, lesioni personali e violenza privata