Aggrediti e rapinati dalla baby gang: caccia a una coppia di bulli

Aggressioni ai danni di giovani minorenni indifesi con il solo scopo di picchiarli e rubare loro pochi euro o qualche oggetto personale. Queste le motivazioni alla base delle ultime aggressioni avvenute a Treviso e provincia su cui stanno indagando le forze dell'ordine.

Il primo caso risale quasi a un mese fa: lunedì 11 marzo, in via Mazzini a Casale sul Sile, uno studente di 15 anni sceso dal bus Mom proveniente da Treviso, è stato aggredito alle spalle da due giovani con il volto coperto da bandana e cappuccio. Fatto cadere a terra, gli sono state rubate le poche monete che aveva in tasca. Prima di andarsene gli aggressori hanno sferrato al 15enne un pugno in pancia e uno al volto rompendogli gli occhiali. Scappati senza lasciare traccia, sono ora ricercati dai carabinieri di Treviso che stanno passando al setaccio gli impianti di videosorveglianza di Mom e della zona.

Una settimana più tardi, nel pomeriggio di lunedì 18 marzo, un'aggressione analoga è avvenuta alla fermata Mom di via delle Absidi a Treviso. Vittima dei bulli un 14enne di Villorba, preso di mira mentre aspettava la corriera per tornare a casa. Anche in questo caso gli aggressori avevano il volto coperto da bandana e cappellino. Colpito con calci e pugni, lo studente è stato derubato della sigaretta elettronica. Viste le similitudini tra i due episodi denunciati a carabinieri e questura, non è escluso che gli aggressori siano sempre gli stessi: gli inquirenti sono sulle tracce di due ragazzi tra i 17 e 18 anni. Venerdì scorso, in vicolo Rialto, un cinquantenne era stato aggredito da due giovani rimproverati per aver impennato con la bicicletta. Una scia di violenza che sembra non avere fine.