Controlli dei carabinieri, ritirate quattro patenti di guida

Nella nottata appena trascorsa i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto, nel corso di controlli su strada hanno deferito in stato di libertà per guida sotto l'influenza dell'alcool un 29enne del posto, controllato in via Circonvallazione Ovest di Castelfranco Veneto, che sottoposto ad accertamento alcolimetrico è risultato positivo con tasso superiore a 2 gr./lt.. Il 32enne di origini kosovare che era a bordo dell'auto quale passeggero è stato trovato in possesso ingiustificato di un grosso cacciavite: scattate denuncia e sequestro dell'attrezzo. Ad Asolo un 51enne del posto controllato in via Schiavonesca Marosticana è risultato positivo all'alcoltest con tasso maggiore di 1 gr./lt.., patente di guida ritirata. Sanzionati amministrativamente per guida sotto l'influenza dell'alcool con tasso compreso tra 0,5 e 0,8 gr./lt. altri due automobilisti "pizzicati" nottetempo a Castelfranco Veneto e Vedelago.