Controlli sulle strade nel week end, sette patenti ritirate nella Castellana

Sette patenti di guida ritirate nel corso del week end dai carabinieri nel territorio della Castellana. Denunciate per guida sotto l'influenza dell'alcool e conseguente ritiro della patente di guida, per quattro persone tra cui una 48enne di Castelfranco Veneto che sottoposta ad un controllo a Riese Pio X, in via Montegrappa, è risultata positiva con tasso di 1,29 g./l.. Nei guai anche un 54enne da Loria fermato ad un posto di controllo a Castello di Godego, in via Trento: era alla guida con alcolemia a 1,20 g./l.. Denuncia e patente ritirata anche per una 22enne da Riese Pio X, controllata nella stessa zona è risultava positiva con un tasso di 0,89 g./l.. Stessa sorte anche per una 32enne da Pove del Grappa (VI), controllata in via Caprera di Castello di Godego, alla guida di autovettura, sottoposta ad accertamento alcolimetrico, risultava positiva con tasso pari a 0,81 gr./l.. Ritirate le patenti di guida, per guida sotto l'influenza dell'alcool ma con tasso compreso tra 0,5 e 0,8 g./l., ad un 46enne e ad un 24enne nonché ad un neo patentato per essersi posto alla guida di veicolo di grossa cilindrata, una Audi A3, con patente conseguita da meno di un anno.

Sanzionato anche un 21enne, neopatentato, sorpreso a sorpassare un altro veicolo in corrispondenza di un incrocio. Un 60enne di Reggio Emilia è stato denunciato per i reati di falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità e guida con patente revocata che, sottoposto a controllo in Castelfranco Veneto, via San Pio X, alla guida di autovettura, ha riferito false generalità ai militari operanti, risultando privo di patente di guida che gli è stata revocata nel 2011.

Spaccio, due denunciati e tre segnalati alla Prefettura

Sono stati denunciati dai Carabinieri di Montebelluna per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso 2 individui, 25enni di origini nigeriane, già noti alle Forze dell’Ordine. I due stranieri sono ritenuti responsabili di aver ceduto alcuni grammi di cocaina, in zona “Guarda” del centro della Pedemontana, a favore di un acquirente della zona. Sono stati sanzionati anche tre giovani che sono stati trovati in possesso di ridotti quantitativi di hashish.