Avvicendamento al comando del 184° Battaglione Sostegno Tlc “Cansiglio” Di Treviso

Oggi, nella Caserma “De Dominicis”, il Direttore del Polo di Mantenimento dei Mezzi Elettronici ed Optoelettronici, Brigadier Generale Pietro Lo Conte, ha presieduto la cerimonia di avvicendamento al comando del 184° Battaglione Sostegno TLC “Cansiglio”. Il Ten. Col. Fabrizio Feliciati, dopo un anno alla guida di questa unità dell’Esercito Italiano, ha ceduto il comando al Ten. Col. Michele Fausto. Alla solenne cerimonia, che ha visto la presenza della Bandiera della Città di Treviso, decorata di Medaglia d’Oro al Valor Militare, hanno preso parte gli ex Comandanti, le autorità civili e i rappresentanti delle diverse Forze Armate e Corpi Armati dello Stato che operano nella marca trevigiana, a dimostrazione del forte legame tra la comunità locale e l’Esercito Italiano.

Il Ten. Col. Fabrizio Feliciati (XXIV° Comandante), nel suo discorso di commiato, ha rivolto un caloroso e commosso saluto alle donne ed agli uomini del 184° “Cansiglio”, ringraziandoli per l’opera prestata e alla città di Treviso che ospita il prestigioso reparto. Il Ten. Col. Michele Fausto, subentrante, ha frequentato il 182° corso “Onore” dell’Accademia Militare e proviene dal Battaglione “Valles” del 32° Reggimento Trasmissioni di Padova.

Il 184° Battaglione Sostegno TLC “Cansiglio” è alle dipendenze del Polo di Mantenimento Mezzi TLC Elettronici e Optoelettronici ed è un organo esecutivo del Sostegno Generale del Comando Trasporti e Materiali che opera a favore degli Enti dell’Esercito Italiano dislocati nell’area Centro - Nord; provvede allo sgombero, ai rifornimenti, al mantenimento e alienazione degli apparati delle telecomunicazioni sia in Patria che a favore delle Unità Operative impegnate nelle operazioni “fuori area”. Inoltre il Battaglione svolge attività di ricerca e studi volta a ridurre al minimo l’esternalizzazione, realizzando in proprio soluzioni per il miglioramento della funzionalità dei materiali delle Telecomunicazioni a beneficio dell’intera Forza Armata.