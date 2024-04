Duecento studenti del Riccati Luzzatti alla scoperta dell'intelligenza artificiale

Martedì 9 aprile al cinema Edera di Treviso circa duecento studenti dell’Istituto Tecnico Economico - Liceo Economico Sociale Riccati Luzzatti hanno preso parte all’evento nazionale “Intelligenza artificiale e nuovi scenari digitali”, organizzato da Fondazione Conad ETS con il supporto della cooperativa Commercianti Indipendenti Associati. Accolti dagli interventi del Vice Sindaco di Treviso, Alessandro Manera, del direttore operativo di CIA-Conad, Valentino Colantuono, e di Giorgia Palazzo, responsabile del progetto di digitalizzazione di CIA Conad, i ragazzi hanno assistito a un evento in diretta streaming nazionale che ha coinvolto più di 30.000 studenti di 231 istituti scolastici, dislocati in 149 città in tutta Italia alla scoperta dell’intelligenza artificiale e dei nuovi mondi digitali.

Come cambierà il mondo del lavoro? È possibile confidare in un ruolo positivo dell’Intelligenza Artificiale e delle nuove tecnologie per uno sviluppo economico e sociale più sostenibile per il pianeta e per le persone? Sono alcune delle domande emerse nel corso del dibattito - alcune sollevate proprio dagli studenti, che rappresentano la prima generazione cresciuta usando dispositivi "intelligenti".

A rispondere gli esperti Nello Cristianini (Professore di Intelligenza artificiale presso University of Bath, UK), Giulio Sandini (Direttore Fondatore dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova) e Luciano Floridi, con il coordinamento di Emanuela Girardi (Fondatrice e Presidente Popular Artificial Intelligence), accompagnati dalle performance del musicista, compositore, conduttore e autore televisivo Rocco Tanica.

Ne è emerso uno sguardo ampio sull’Intelligenza Artificiale e sulle più innovative applicazioni prodotte dalla convergenza tra nuove tecnologie, Metaverso, Realtà Virtuale, Robotica, per preparare le nuove generazioni ad affrontare con maggiore consapevolezza la rivoluzione in atto e le interazioni tra il mondo fisico e la dimensione digitale.