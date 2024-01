Lite al Duomo tra due stranieri, ubriaco cade e resta ferito

Un indiano di circa 30 anni è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo una lite con un altro ragazzo avvenuta nella notte tra lunedì e martedì in piazza Duomo all'esterno di un chiosco in cui si trovavano una decina di giovani, quasi tutti stranieri che hanno assistito alla lite, senza però prendervi parte. L'asiatico, alterato dall'alcool, è caduto a terra provocandosi lievi lesioni alle mani. Per timore che la situazione potesse degenerare sono intervenute due volanti della polizia (alcuni dei presenti hanno contattato il 113) e una pattuglia dei carabinieri che hanno identificato i presenti e provveduto a calmare gli animi tra due gruppi, uno di indiai e pakistani, l'altro di ragazzi di origini rumene. Nel frattempo gli infermieri hanno fatto salire il ferito a bordo dell'ambulanza. Per ora l'episodio non avrà conseguenze ma saranno analizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nei paraggi.