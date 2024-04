Legami con la 'Ndrangheta, commerciante di auto e moto interdetto dalla Prefettura

Nei giorni scorsi il Prefetto di Treviso, Angelo Sidoti, ha emesso un’interdittiva – la prima del 2024 – nei confronti di una ditta individuale con sede a Treviso, riconducibile ad un 36enne nato in Calabria ma di origini magrebine, impegnato nel settore del commercio on line di autovetture, autoveicoli leggeri e motoveicoli nuovi e usati. "Il provvedimento si è reso necessario" recita una nota della Prefettura "alla luce degli accertamenti condotti nell’ambito del Gruppo Interforze che hanno permesso di appurare la contiguità del titolare della ditta con la “locale” di ‘ndrangheta operante in Trentino Alto Adige. L’adozione dell’interdittiva conferma la massima attenzione della Prefettura e delle Forze di Polizia nell’attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata, a tutela della legalità nel tessuto economico trevigiano".

L'attività imprenditoriale è stata segnalata, come da prassi, dal Comune di Treviso che ha inviato nelle scorse settimane una richiesta per il rilascio di autorizzazione antimafia che è stata vagliata dal gruppo Interforze, composto da Dia di Padova, Questura di Treviso, comando provinciale dell'Arma e comando provinciale della Guardia di Finanza. L'analisi eseguita dalle forze dell'ordine ha fatto emergere una collusione del 36enne con le 'Ndrine del Trentino, di Bolzano in particolare, oltre ad una condanna per spaccio. Da qui la decisione della Prefettura di Treviso procedere con l'interdittiva. L'uomo, nel 2020, è stato arrestato nell'ambito di un'operazione antimafia condotta dagli inquirenti alto-atesini che hanno accertato il suo ruolo nell'organizzazione: si occupava in particolare di rifornire di cocaina a favore dell'organizzazione criminale.