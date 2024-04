Lite in agenzia immobiliare tra inquilini e affittuario, intervengono i carabinieri

I carabinieri di Treviso sono intervenuti nel pomeriggio di ieri, 9 aprile, presso un'agenzia immobiliare per un alterco in corso tra una coppia di coniugi, il loro locatore ed i dipendenti dell'agenzia, motivo del contendere il rilascio anticipato di un'abitazione e il versamento di alcuni pagamenti/cauzioni. A farne le spese un mediatore dell'agenzia, un 41enne trevigiano, che nella circostanza ha rimediato un colpo al collo dalla donna della coppia riportando fortunatamente solo alcuni giorni di prognosi. A chiamare il 112 era stato il marito della donna riferendo di essere lui stesso vittima, con la moglie e il figlio piccolo, di un'aggressione. In sottofondo l'operatore della centrale operativa dell'Arma ha sentito l'alterco e il pianto del bimbo e la descrizione di quanto stava asseritamente accadendo, ma i carabinieri hanno accertato successivamente, anche acquisendo le riprese a circuito chiuso della struttura, che era stato lo stesso richiedente a dare un buffetto al bimbo facendolo piangere e che la sua versione dei fatti non collimava con l'accaduto. Le controparti della coppia hanno presentato querela per minacce e lesioni. La vicenda sarà posta al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.