Entra al supermercato con un pistola finta, ancora paura in pieno Centro

Mentre nel pomeriggio di ieri, sabato 9 settembre, il contro storico, nella zona di piazza Borsa e della stazione delle corriere era "blindato" da pattuglie della Polizia e della Locale, munite anche di vodeo camere per filmare gli eventuali giovani facinorosi, è emersa la notizia, di per sé inquietante, di un ragazzino che qualche settimana or sono si è presentato al supermercato Pam con una pistola infilata nella cintola.

In realtà si trattava di un arma giocattolo ma l'episodio pare essere il segno di una atmosfera di tensione che si respira tra i minorenni che, a centinaia, si ritrovano ogni week end in quel quadrante della città. E' successo due sabati fa e il giovanissimo era entrato nel supermercato per comperare da bere. Bloccato dopo la segnalazione di una cassiera che era letteralmente impallidita alla visione dell'arma - finta- infilata nella cintola, ha giurato che non aveva nessuna intenzione di fare del male ad altre persone. Ma la paura era stata tanta.

«Di sabato - dice una guardia giurata che svolge il proprio servizio al supermercato - la situazione diventa ingestibile. Le sfide e le intimidazioni da parte dei ragazzi sono all'ordine del giorno, qualcuno tenta anche di rubare alcuni prodotti». E mentre cresce l'esasperazione qualcuno azzarda: «Questa zona è ormai come Napoli».