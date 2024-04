Tamponamento tra due auto, traffico in tilt in mattinata sulla Noalese

Un tamponamento tra due auto, avvenuto alle 7.30 di stamattina, 17 aprile, lungo la Noalese a Treviso, di fronte all'aeroporto "Canova", ha mandato letteralmente in tilt il traffico lungo l'arteria. L'incidente, con un ferito lieve che è stato soccorso da un'ambulanza del Suem 118, ha provocato lunghissime code in entrambe le direzioni di marcia, proprio a pochi passi dalla passerella pedonale che è stata installata durante lo scorso week end. La situazione è tornata alla normalità solo dopo un'ora, quando i mezzi incidentati sono stati rimossi e la circolazione è tornata alla normalità. Sempre in mattinata rallentamenti al traffico si sono verificati anche lungo il Terraglio.