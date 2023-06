Il Procuratore: «Accertamenti del Ris di Parma e della scientifica»

«Stiamo percorrendo una delle strade per risolvere il "giallo" della morte di Anica». Il procuratore Marco Martani commenta così la svolta di oggi, 12 giugno, che ha visto Franco Battaggia, 76enne ex datore di lavoro della 31enne di origine romena, indagato (a piede libero) per omicidio volontario. All'uomo, soprannominato "il re del pesce" per le sue attività nel commercio ittico, è stata posta sotto sequestro l'abitazione di Arcade oltre ai suoi autoveicoli, sia quelli privati che quelli di proprietà della società.

«La pista - spiega Martani - è quella che conduce all'ultima persona che ha visto viva la Panfile. Nei prossimo giorni all'interno dell'abitazione e nel pick up, che si suppone essere l'auto su cui il cadavere della giovane donna sarebbe stato caricato prima di essere buttato in acqua, verranno effetuati i rilievi ad opera del Ris di Parma, alla ricerca di tracce biologiche».

«Sono assolutamente sereno» ha detto laconicamente Franco Battaggia, che ha nominato in sua difesa gli avvocati Maria Palomba e Loretta Cassano.