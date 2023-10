Nel week end 4 patenti ritirate. Allarme velocità e smartphone alla guida

Nonostante i continui controlli, le notizie diffuse da tutti i media e gli annunci delle istitutuzioni, gli automobilisti trevigiani non ne vogliono sapere e in troppi continuano a mettersi al volante ubriachi. Nello scorso week end a Castelfranco Veneto hanno ritirato, sempre per tassi di alcolemia fuori norma, ben quattro patenti di guida.

Un 54enne della zona, controllato da una pattuglia in via Circonvallazione, è risultato positivo con tasso superiore a 1 gr./lt., e la patente di guida è stata di conseguenza ritirata. Stesso responso (tasso superiore a 1 gr./lt.) anche per un 44enne controllato alla guida in via 29 aprile del centro della Castellana e che era pure privo di patente perché precedentemente sospesa. Il veicolo è stato sequestrato.

Nei guai anche un 19enne trevigiano controllato in piena notte dai militari di Castelfranco in via Castellana alla guida di un furgone e riscontrato positivo all'alcoltest con tasso maggiore di 1,80 gr./lt.. Per lui è scattata una denuncia per guida in stato di ebrezza e il ritiro della patente di guida. Infine, sabato scorso, un 20enne neopatentato controllato in via Staizza è risultato con un tasso superiore a 1,10 gr./lt.. Patente di guida ritirata.

"Proprio le alterate condizioni psico-fisiche alla guida" spiegano dal comando provinciale di via Cornarotta "oltre all'utilizzo improprio di telefoni cellulari e alla velocità non commisurata sono fra le circostanze più spesso riscontrate dai militari dell'Arma nell'elevato numero di sinistri stradali rilevati dalle pattuglie della Benemerita, negli ultimi mesi, in questa provincia. Continuerà, pertanto, in collaborazione con la Prefettura, le altre Forze di Polizia e le strutture sanitarie, l'attività di prevenzione sulle strade della "Marca" da parte dei militari dell'Arma nello specifico settore".