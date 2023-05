Ubriachi alla guida, sei patenti ritirate dai carabinieri in pochi giorni

Svariate sanzioni sono state comminate nel corso delIe giornate a cavallo tra il 25 aprile ed il 1° maggio scorsi dai Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso, a carico di automobilisti sorpresi alla guida con tassi alcolemici fuori norma. Sono state ben sei le persone denunciate per guida in stato di ebrezza e puniti con il ritiro della patente di guida.

A Vedelago, un 41enne del luogo, sottoposto al test etilometrico e riscontrato positivo con tasso pari a quasi 1 gr./l.;a Castelfranco Veneto, un 19enne di origini rumene, controllato in quella via Circonvallazione Ovest e riscontrato positivo con tasso superiore a 1.30 gr./l..

A Treviso, tre automobilisti sanzionati nella sola nottata del 1° maggio: un 36enne trevigiano controllato in viale Montegrappa e riscontrato positivo al test etilometrico con tasso superiore a 1,10 gr./l, un 39enne trevigiano sottoposto a controllo in viale della Repubblica e riscontrato positivo al test etilometrico con tasso superiore a 0,90 gr./l., infine, un 24enne veneziano controllato in via Noalese e riscontrato positivo all'alcoltest con tasso superiore a 1.10 gr./l.. Infine a Casale sul Sile una 23enne del luogo è stata fermata per un controllo di polizia e si è rifiutata di sottoporsi all'alcoltest.