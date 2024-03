Controlli con l'etilometro sulle strade nel week end: ritirate nove patenti

A ben nove automobilisti trevigiani è stata ritirata la patente, nel corso del week end, per guida in stato di ebrezza. E' solo uno degli esiti dei controlli svolti dai carabinieri in tutto il territorio della Marca. A finire nei guai un 40enne a Fonte, controllato da una pattuglia dell’Arma alla guida di autovettura, risultato positivo con tasso superiore al consentito e trovato in possesso di una piccola quantità di cocaina, un 42enne a Castelfranco, in via della Cooperazione, con tasso superiore a 1,15 g./l., in Quinto di Treviso un 22enne con tasso superiore a 0.85 g./l., a Preganziol, via Terraglio un 41enne con tasso superiore a 1.70 g/l, a San Biagio di Callalta, in via Postumia centro, un 40enne è stato controllato e riscontrato positivo con tasso pari a 1,20 g/l, a Treviso un 42enne, in via Ghirlanda, controllato alla guida dell’autovettura dai militari dell’Arma è stato riscontrato positivo con tasso superiore a 1.15 g/l, un 26enne, in viale della Repubblica, positivo con tasso superiore a 1,35 g/l, un 31enne, in via Fossagera, controllato alla guida dell’autovettura e riscontrato positivo con tasso superiore a 0.85 g/l e un 41enne che in via Santa Bona Vecchia, controllato alla guida, è stato riscontrato positivo con tasso superiore a 1.80 g/l.

I militari dell’Arma di Asolo hanno arrestato un 47enne su provvedimento emesso dal Tribunale di Treviso per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi o oggetti atti ad offendere commessi in Castelfranco Veneto e Resana tra il 2019 e il 2020. L’uomo dovrà scontare una pena di 2 anni e 4 mesi in detenzione domiciliare. A Casale sul Sile un 29enne è stato denunciato perché, sottoposto a controllo dai militari dell’Arma nei giardini pubblici di quella via San Michele, è stato dapprima trovato in possesso di una piccola dose di hashish, quindi la successiva perquisizione domiciliare, ha consentito di rinvenire e sequestrare, occultata all’interno di un cassetto, una porzione di panetto di "fumo", del peso di quasi 90 grammi. A Montebelluna, militari dell’Arma hanno denunciato un minorenne che, sottoposto a controllo nel centro città, è stato trovato in possesso di circa 30 grammi di hashish e un bilancino di precisione.