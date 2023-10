Ubriachi e drogati alla guida, nel week end ritirate sette patenti

A Zero Branco un 54enne del veneziano che nella tarda serata di venerdì scorso, alla guida della propria autovettura, era incorso in una fuoriuscita autonoma di strada in via Peseggiana, fortunatamente senza conseguenze fisiche, sottoposto ad accertamento alcolimetrico dai militari dell’Arma intervenuti, è risultato positivo con un tasso superiore a 3 g/l. Patente di guida ritirata e veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Sabato notte è stato denunciato un 27enne slavo che in via Terraglio di Treviso, controllato alla guida di

autovettura di grossa cilindrata, è risultato positivo all’alcoltest, con valore pari quasi a 0,90 g/l. Patente guida ritirata. Sempre nella stessa nottata a Silea in via Massolini, un 28enne montebellunese è stato sorpreso dai Carabinieri operanti alla guida di autovettura in stato di ebbrezza alcolica, accertato con etilometro, con valori superiori a 2 g/l. Patente guida ritirata e veicolo sottoposto a sequestro ai fini della confisca.

Deferiti nel montebellunese in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, con relativo ritiro della patente di guida, rispettivamente, un 53enne sorpreso alla guida della propria autovettura con tasso alcolemico superiore a g/l 1,4 e una 23enne del bellunese sorpresa alla guida della propria autovettura positiva ai cannabinoidi.

Deferito in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcool a Vittorio Veneto un 30enne che stanotte durante un controllo della circolazione stradale dei Carabinieri, è stato fermato alla guida della propria Renault e, sottoposto ad esame etilometrico, è risultato positivo con valori superiori a 2 gr/l. Patente di guida ritirata e autovettura sottoposta a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Sempre stanotte militari dell’Arma sono intervenuti a San Biagio di Callalta dove hanno deferito un 54enne che, sottoposto ad accertamento alcolimetrico, è risultato positivo con un tasso maggiore di 2 g/l. Patente di guida ritirata e veicolo sottoposto a sequestro

Infine, a seguito di rafforzati controlli su strada effettuati nella serata di sabato dai militari dell’Arma nel montebellunese, sono stati deferiti per porto di armi o oggetti atti ad offendere un 22enne trovato in possesso di un pugnale in acciaio con lama di quasi 15 cm, un 20enne che in auto teneva un bastone in metallo lungo quasi un metro e due donne, una tunisina ed un’italiana già note alle Forze dell’Ordine, che controllate a bordo di autovettura sono state trovate in possesso, rispettivamente, la prima di un coltello e l’altra di tre analoghe “lame”.