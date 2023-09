Non erano collegate ai Monopoli, tre slot sequestrate in un bar

All'interno del bar aveva tre slot machine che non erano collegate telematicamente alla rete dei Monopoli e quindi non trasmettevano i dati di giochi. Le macchinette abusive sono state scoperte durante controllo svolto dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). I tre apparecchi AWP - Amusement with Prizes (newslot che erogano vincite in denaro) sono stati posti sotto sequestro e gli ispettori hanno proceduto anche al sequestro di oltre 1.200 euro contenuti al loro interno.

Al titolare del bar sarà sanzionato, in base al T.U.L.P.S. (il testo unico di pubblica sicurezza), con verbali da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro per ciascun apparecchio, per una sanzione complessiva di 30.000 euro in misura ridotta. La raccolta di gioco, secondo quanto accertato, avveniva in completa evasione fiscale e pertanto verrà avviato il procedimento di verifica fiscale per il recupero del prelievo unico erariale, per un importo stimato di 150.000 euro circa, come imposta evasa oltre sanzioni ed interessi.