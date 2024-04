Ubriachi alla guida, cinque patenti ritirate durante il fine settimana

Fine settimana all'insegna dei controlli su strada da parte dei carabinieri di Treviso. Cinque le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza tra venerdì 12 e domenica 14 aprile.

A Crocetta del Montello i militari dell’Arma hanno denunciato, ritirato la patente e sequestrato l'auto a una 50enne del posto sorpresa alla guida con un tasso alcolemico pari a quasi 1.90 grammi/litro. A Casale sul Sile un 54enne controllato in via Peschiere è risultato positivo con tasso superiore a 1.80 grammi/litro. Anche in questo caso la patente di guida gli è stata ritirata. A Treviso, in viale Vittorio Veneto, i carabinieri del Radiomobile hanno fermato un 55enne a bordo di una Mercedes con un tasso superiore a 1.60 grammi/litro. In Viale Nino Bixio un 36enne è stato invece fermato con un tasso superiore a 0.80. Anche per lui è scattato il ritiro della patente. Infine, sabato notte a Castelfranco Veneto, i carabinieri hanno denunciato un 24enne del posto che, controllato in Borgo Monte Grappa alla guida di auto, è risultato positivo con tasso superiore a 1,90 grammi/litro: patente di guida ritirata e veicolo posto sotto sequestro amministrativo.