Risse tra giovani in centro, ufficio interforze nell'ex edicola di via Roma

Trasformare l'ex edicola di via Roma, a pochi metri dalla stazione di Treviso Centrale, in un ufficio di prossimità interforze, con agenti fissi di pattuglia, per provare ad arginare il fenomeno delle risse e aggressioni tra baby gang in centro storico.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", sarebbe questa la proposta anticipata dal sindaco Mario Conte al Ministro dell'Interno, Piantedosi. Un'idea che dovrà ricevere il via libera dal tavolo per la sicurezza in Prefettura prima di poter essere inviata formalmente al Ministero. Il presidio anti-risse entrerebbe così in vigore a 2024 inoltrato ma sarebbe una novità importante nel quadrante della stazione per dare un'immagine di maggior sicurezza a chi arriva in città. Domenica 24 dicembre, alle 18.30, il Vescovo di Treviso celebrerà la Santa Messa proprio in stazione delle corriere, teatro quest'anno di innumerevoli episodi di violenza tra giovani. Nel suo incontro con il Ministro Piantedosi, il sindaco di Treviso ha chiesto anche il prolungamento dell'iniziativa "Strade Sicure" che ha portato nelle ultime settimane a Treviso i militari dell'Esercito per controllare i punti critici del centro.