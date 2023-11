Uomo in bicicletta lungo l'A27, interviene la polizia stradale

Nella tarda mattinata di domenica 12 novembre i centralini della Polstrada hanno ricevuto diverse telefonate da parte di automobilisti e camionisti in transito lungo l'A27. All'altezza del territorio di Casale sul Sile, infatti, era stato avvistato un uomo che stava percorrendo l'autostrada in sella alla sua bicicletta.

In pochi minuti una pattuglia della polstrada è intervenuta sul posto raggiungendo il ciclista spaesato. Scortato da una volante alla vicina area di servizio Sile Ovest, l'uomo è stato identificato, multato e riaccompagnato a casa dagli agenti. Alla stradale l'uomo, in evidente stato di choc, avrebbe detto di aver inavvertitamente imboccato l’autostrada. L’alcoltest a cui è stato sottoposto è risultato negativo. Fortunatamente la sua presenza lungo l'autostrada non ha provocato incidenti.