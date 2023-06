Rubano il bancomat ad una 65enne per acquistare due smartphone

I carabinieri hanno identificato i presunti responsabili di un reato commesso in danno di una 65enne di Vedelago. La donna il 16 maggio scorso stava facendo la spesa in un supermercato del luogo quando ignoti, approfittando di un attimo di distrazione della malcapitata, le hanno sotratto dalla borsa un portafoglio e una carta di credito con cui eseguivano un prelievo di alcune centinaia di euro da un Postamat di un ufficio postale della zona e facevano acquisti, due costosi smartphone, in un punto vendita di Castelfranco Veneto. I militari dell'Arma, individuata l'autovettura degli indagati, effettuati gli incroci con gli impianti di videosorveglianza dei luoghi frequentati dagli stessi per gli acquisti fraudolenti e grazie alla fattiva collaborazione degli esercenti, sono risaliti a un 28enne e a un 32enne di origine rumena, deferiti in stato di libertà per furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento in concorso.