Razzia di bici da corsa ed elettriche, ladri in fuga con un bottino di 90mila euro

Ammonterebbe ad almeno 90mila euro il bottino di un furto messo a segno, nella notte tra sabato e domenica, al negozio Bike me di via Pacinotti a Villorba, specializzato nella vendita e nel noleggio noleggio di biciclette. Una banda composta da almeno due malviventi (entrambi inquadrati dalle telecamere), dopo aver forzato la porta d’ingresso con un piede di porco, si sono introdotti in negozio e hanno rubato, dopo aver forzato dei piedistalli, ben dodici mezzi, 6 bici elettriche e 6 da corsa di varie marche. L'allarme è scattato alle 3.29 e subito si è attivato un dispositivo fumogeno che però non è servito a dissuadere i ladri, evidentemente equipaggiati con occhiali e mascherine per poter agire ugualmente. L'azione è durata non più di 6/7 minuti, poi i malviventi si sono dileguati a bordo di un furgone (forse guidato da un complice). Sul luogo del furto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Treviso con i militari della stazione di Villorba. Sono stati rinvenuti e sequestrati dai militari dell'Arma alcuni arnesi da scasso. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza presenti presso il negozio e nella zona industriale villorbese. Attraverso la propria pagina Facebook il titolare del negozio, Matteo Drusian, ha annunciato che domani, lunedì 7 maggio, il negozio resterà chiuso; riaprirà regolarmente martedì mattina.

Farmacie assaltate nella notte a Conegliano

Due farmacie sono state "visitate" dai ladri nel corso della nottata a Conegliano. Ignoti, dopo aver forzato gli infissi, si sono infatti introdotti all'interno di una farmacia di viale Veneto e di una di viale Venezia dove hanno trafugato il denaro contante contenuto nei registratori di cassa. I danni complessivi sono ancora da quantificare. Indagini sono in corso da parte della Compagnia dei carabinieri di Conegliano.