Tentano assalto al bancomat con il flessibile, ladri messi in fuga dai carabinieri

E' fallito miseramente il tentativo di una banda di malviventi che nella notte ha preso di mira uno sportello bancomat nell'hinterland del capoluogo. L'episodio è avvenuto intorno alle 4, in località Catena di Villorba, al civico 139 di via Marconi. Un gruppo di ignoti malfattori, probabilmente attraverso l'utilizzo di un flessibile, hanno praticato un foro nella parte sottostante la fessura d'ingresso delle carte, dello sportello bancomat della filiale della Banca "Credit Agricole", senza riuscire però ad asportare denaro, a seguito dell'immediato intervento delle pattuglie della Stazione di Villorba e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Treviso, allertate dalla società di vigilanza, dopo l'azionamento del sistema di allarme. Indagini in corso. Al setaccio le telecamere presenti nella zona.