Tenta il suicidio sui binari, salvato dai carabinieri. Interrotta la circolazione dei treni

E' stato provvidenziale l'intervento di una pattuglia dei carabinieri, ieri sera, lunedì 10 febbraio, intorno alle 20, per sventare il gesto estremo tentato da un 43enne della zona, salvato appena in tempo. L'uomo si trovava alla stazione ferroviaria di Lancenigo di Villorba, e si sarebbe steso sui binari attendendo i treni passeggeri in transito. Il tutto è avvenuto sotto lo sguardo atterrito dei pendonali in attesa del treno. Ottenuta la sospensione momentanea dei treni in transito i due militari intervenuti, dopo un breve inseguimento dell'uomo che non è stato per nulla collaborativo, sono riusciti a fermarlo, a farlo desistere dal suo insano proposito e quindi a bloccarlo per portarlo al sicuro. Il traffico ferroviario è rimasto sospeso per una quindicina di minuti. Il 37enne, con evidenti problemi di natura psichica, è stato affidato ai sanitari del Suem 118 per le cure del caso. «Per fortuna sono intervenuti i carabinieri di Villorba che l'hanno inseguito sui binari per un bel po' finché non sono riusciti a bloccarlo e a ricondurlo sulla banchina in sicurezza »: ha raccontato un testimone alla nostra redazione. La situazione è tornata alla normalità nell'arco di meno di mezz'ora.