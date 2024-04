Auto termina giù da una scarpata, "miracolate" le persone a bordo

Uno spettacolare incidente frontale, fortunatamente senza gravi conseguenze, è accaduto oggi 7 aprile, poco dopo le 17, in via Col di Lana, a Cozzuolo, una frazione del comune di Vittorio Veneto. ad essere coinvolte nel sinistro sono state due auto, scontratesi frontalmente. Le due vetture, dopo l'impatto, si sono rovesciate: una ha superato i guard rail terminando la corsa in una scarpata.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto che si stanno occupando dei rilievi, anche i Vigili del Fuoco che hanno lavorato a lungo per estrarre le persone, un uomo e una donna, che erano a bordo della macchina finita contro gli alberi. Miracolati i conducenti che, malgrado il forte impatto, non sarebbero in pericolo di vita. L'altro guidatore è invece uscito sulle proprie gambe dell'auto rovesciata sulla carreggiata.