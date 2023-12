Come fare la Linzer, la famosa torta viennese delle feste

La Linzer Torte, con la sua storia che affonda le radici nel lontano 1600, non è solo una torta, ma un pezzo di storia culinaria. Questa crostata austriaca, famosa per la sua pasta frolla alle nocciole e la sua farcitura di marmellata di ribes, è un vero e proprio viaggio sensoriale. In tempi recenti si è scoperto che esiste una ricetta veronese della Linzertorte precedente a quella viennese.

Ricetta Linzer Torte

La ricetta originale prevede l'uso di nocciole, ma non mancano le varianti con mandorle o noci. Per quanto riguarda la confettura, quella di ribes è il classico, ma si può optare anche per lamponi o mirtillo rosso. Ecco cosa vi serve per uno stampo da 24-26 cm.

Ingredienti: 300 gr di farina ’00 (si può optare anche per 1/3 di farina di grano saraceno), 300 gr di nocciole (da polverizzare) o farina di nocciole, 130 gr di zucchero di canna, 100 gr di zucchero a velo, 260 gr di burro

1 uovo + 1 tuorlo, 1/2 cucchiaino di cannella e chiodi di garofano, vaniglia, buccia grattugiata di 1 limone

350 gr di confettura di ribes/lamponi/mirtillo rosso di ottima qualità, 2 cucchiai di mandorle a lamelle (per decorare)

Procedimento: Iniziate polverizzando le nocciole con un mixer insieme agli zuccheri, vaniglia, cannella, chiodi di garofano e buccia di limone.

Aggiungete la farina, mescolate, poi il burro freddo a pezzi e le uova. Frullate brevemente fino ad ottenere un impasto morbido.

Formate una palla, avvolgetela in pellicola e riponetela in frigo per 2 ore.

Dividete l'impasto in due parti. Stendete la base su un tagliere e foderate uno stampo da crostata imburrato e infarinato. Bucherellate il fondo e aggiungete la confettura.

Stendete l'altra metà dell'impasto su carta da forno e riponetela in frigo. Potete intagliare le strisce a mano o usare un reticolo per torte.

Decorate la crostata con le strisce, tagliate i bordi in eccesso, pennellate con acqua e decorate con mandorle a lamelle.

Infornate a 175°C per circa 45 minuti, abbassando la temperatura se necessario.

Un consiglio in più: Per una variante della ricetta, potete aggiungere al burro morbido zucchero, uovo, cannella, lievito, cacao, mandorle/nocciole e farina. Aggiungete poco latte per ottenere un impasto umido ma non liquido. Stendete 2/3 dell'impasto nella tortiera, distribuite la marmellata e realizzate le strisce con il resto dell'impasto. Infornate a 160°C per circa 35 minuti.

La Linzer Torte è un dolce che racconta storie, tradizioni e sapori antichi, un dessert che, con ogni morso, ci fa viaggiare indietro nel tempo.