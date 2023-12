Parcheggi a Settimo Torinese: nuove opportunità di sosta in abbonamento con Abaco di Montebelluna

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

In queste settimane il Comune di Settimo Torinese ha approvato un nuovo regolamento per i parcheggi a pagamento nel territorio, in accordo con Abaco Spa, l’azienda veneta che gestisce la sosta in città dal 2019. Il regolamento nasce per dare nuove opportunità agli utenti, introducendo formule di abbonamento ulteriori rispetto a quelle esistenti. Lo fa a partire dai dati raccolti e studiati in questi anni, anche grazie ai sensori inseriti negli stalli e alle dotazioni dei parcheggi meccanizzati. Su questi ultimi sono state introdotte le novità più significative: uno degli obiettivi, infatti, è aumentare la fruizione degli impianti meccanizzati, attualmente sottoutilizzati rispetto alle potenzialità. Inoltre, si punta a dare soluzioni a chi risiede poco fuori dalla zona blu e non ha diritto all'abbonamento residenti, ma ha comunque necessità di posteggiare nelle strutture con una formula forfettaria. Una novità importante riguarda il parcheggio interrato di piazza Campidoglio, che dispone di 164 stalli. Qui sono stati introdotti nuovi abbonamenti “ordinari” acquistabili da chiunque (residenti e non). L'abbonamento ordinario, che consente di posteggiare 7 giorni su 7, h24, ammonta a 270 euro, mentre con 120 euro è possibile acquistare la formula “notturno+festivi”, con il libero utilizzo dell'impianto nella fascia 19.30-8.00 e h24 il sabato, la domenica e i festivi. Sono state mantenute le proposte che agevolano le famiglie: • per chi ha un bambino sotto l’anno di età, un'ora di sosta gratuita giornaliera nelle aree parcheggio che rientrano nella Zona Unica; • per i nuclei familiari residenti: primo abbonamento a 30 euro l’anno e secondo abbonamento a 65 euro l’anno (posteggi a raso). Abbonamento in struttura 190 euro. Inoltre, sono previste anche soluzioni dedicate ai lavoratori: • 290 euro l'anno nei posti a raso (170 euro tariffa semestrale); • 190 euro l'anno nei parcheggi meccanizzati (120 euro tariffa semestrale). Confermato l'abbonamento da 60 euro l'anno per i possessori di abbonamento Formula per il trasporto pubblico locale (solo nei posti vicino alla stazione). “Siamo lieti di condividere con il Comune strategie e progettualità sull’utilizzo degli spazi di sosta, intercettando le esigenze dell’utenza e valutando la congruità e disponibilità. – spiegano da Abaco Mobility – In particolare, è emersa una richiesta di maggior fruibilità del parcheggio interrato Campidoglio che si presta ad accogliere un’utenza diversificata che sente l’esigenza si poter allocare la propria auto in luogo protetto dagli agenti atmosferici, gestito e videosorvegliato”. Tutti gli aggiornamenti per i parcheggi e le tariffe sono visibili nella pagina web dedicata https://settimoto.abacosmartcities.it/ oppure rivolgendosi allo sportello Abaco in città in via Giannone 3, al 3° piano. Lo sportello è aperto al pubblico il mercoledì mattina dalle 9 alle 12, oppure al sabato mattina su appuntamento, scrivendo a parcheggi.settimo.to@abacospa.it oppure telefonando al 338.7983386.