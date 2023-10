Smurfit Kappa di Susegana è partner di Libri in Cantina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Lo stabilimento Smurfit Kappa Italia di Susegana è ancora una volta al fianco di “Libri in cantina”, la mostra nazionale della piccola e media editoria in programma dal 6 all’8 ottobre nel Castello San Salvatore della località del Trevigiano. Oltre alla sponsorizzazione dell’evento, l’azienda produttrice di packaging a base carta fornirà agli organizzatori una serie di separatori autoportanti in cartone ondulato facilissimi da montare, che dividono gli spazi tra i vari editori presenti alla manifestazione culturale. Una soluzione efficace ma soprattutto sostenibile, in quanto realizzata con un materiale biodegradabile, riutilizzabile e facilmente riciclabile, oltre che robusto e resistente. Una collaborazione che nasce anche da un’affinità di valori. L’attenzione alla sostenibilità è infatti al centro dell’edizione 2023, che ha scelto come tema “Giovane futuro, le nuove generazioni protagoniste per un futuro sostenibile e inclusivo”. Un argomento che sta molto a cuore a Smurfit Kappa Italia. L’azienda, infatti, attraverso le sue 26 sedi italiane e la sua Fondazione, sostiene progetti e iniziative mirate a diffondere la cultura e a garantire un avvenire migliore alle popolazioni più giovani, coloro che saranno i cittadini di domani.