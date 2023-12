Truffa finanziaria: cliente risarcito integralmente Consumatori 24

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Ormai da diversi anni sono in aumento i casi di phishing in Italia, tanto da costringere le banche a mettere in atto numerose manovre di protezione a tutela dei propri utenti. Con il termine “phishing” si intendono tutte quelle azioni criminose atte a perforare il sistema di sicurezza delle banche attraverso mail, sms, e codici, al fine di avere accesso ai conti correnti dei malcapitati e, ovviamente, al loro denaro. Tuttavia, nessun sms preoccupante, nessuna e-mail ambigua, nessuna notifica o codice è giunto al Sig. R.B., residente a Mogliano Veneto, nonché recente vittima di una probabile truffa ai suoi danni. Attraverso un semplice estratto conto di routine effettuato presso uno sportello ATM di Poste Italiane Spa, società presso la quale è correntista, è venuto a conoscenza di quasi 150 operazioni, effettuate online nei mesi precedenti alla verifica, e da lui mai autorizzate. Si tratta di operazioni per piccoli importi, ma la loro somma costituisce un danno di circa 4000 euro. Il signore R.B. si è subito premurato di sporgere denuncia presso i carabinieri ed ha tentato un reclamo presso Poste Italiane, vedendosi tuttavia negato per iscritto il rimborso della suddetta somma. In cerca di aiuto per la risoluzione di questo infausto evento, ha dunque deciso di rivolgersi a Consumatori 24, associazione a difesa dei consumatori, la quale ha immediatamente provveduto ad inoltrare una comunicazione di reclamo alla Società coinvolta, valutando altresì un ricorso presso le autorità competenti in caso di ulteriore diniego. Tuttavia, a seguito del contatto con l’Associazione, Poste Italiane Spa, verificato che il Sig. R.B. non ha effettivamente messo a repentaglio la sicurezza del proprio conto corrente, né della sua carta di credito comunicando codici a terzi, ha comunicato all’associazione che provvederà al rimborso integrale della cifra a propria cura e spese.