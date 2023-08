E' di Manuel Barbon il 4^ della Barchessa vince in due set su Andrea Pedron

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

E’ di Manuel Barbon il 4^ categoria della Barchessa. In due set tirati si è aggiudicato il primo posto con Andrea Pedron. Il giocatore del Burei di Visnadello ha fatto vedere di essere più abituato a gestire competizioni di lignaggio. Non a caso è il n°2 del tennis trevigiano di 4^ categoria, titolo arrivato alla fine delle fasi provinciali dell’Ibi 2023. Meritato anche il secondo posto di Pedron che solitamente calca i rossi di Vedelago nelle competizioni Alpe Adria, ma che con gli evidenti impegni familiari, fa fatica a conciliare anche le competizioni. Soddisfazioni per il circolo di Trevignano che torna alla ribalta dopo un abbondante lustro di assenze dai podi. Erano 97 i giocatori coordinati da Agnese Furlanetto e Nadia Schiavon. Un incontro di finale finalmente tutto trevigiano, che ha premiato l’ambiente di Marca prolifero di buoni giocatori. Un lavoro certosino che sta mettendo in luce parecchi club che iniziano ad inserire nei tornei giocatori top di 4 con prospettive di 3^ categoria. Questi compongono l’ossatura del movimento tennistico. Fanno da traino per quello di 4^ e da stimolo per quello di terza, lavoro propedeutico per arrivare alla categoria Pro di 2^. Terzi Posti per i due veneziani: Giorgio Jovinelli del Republic di Jesolo ed il giovane Andrea Perini del Green Garden. Quest’ultimo under 14 della Venice Academy del Green Garden già pronto per iniziare a scalare la 3^ categoria. Si sono distinti nel main draw: con 4 vittorie Marco Bortoletto degli Ospedalieri di Treviso e Gabriele Zan under 16 dell’Olivera; con 3 Nicola Bertiato del Marcon e l’under 18 della Barchessa Alexandre Boljesic. Presenti alla finale Giovanni Fregonese per il Pietro Burei di Visnadello ed Alberto Luigi Saccà per il club organizzatore. Fino al 06/9 a Caerano di San Marco torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Saranno 99 i giocatori in tenzone coordinati da Federico Innocente e Mauro Cenedese. Fino al 03/9 all’Ostani di Montebelluna torneo giovanile dai 12 ai 16 anni, con una dozzina di partecipanti. Fino al 10/9 9° Trofeo Open a Mogliano con 2.000€ di montepremi. Sono 91 gli iscritti totali coordinati da Lucia Maffei con la supervisione di Giuliano Ferro. Le gare di Giovedì 31 inizieranno alle 17.00 e si protrarranno oltre le 21.00 e riguardano i giocatori di 4^ categoria e la loro qualificazione per quello di 3^. TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE A Motta di Livenza dal 2/9 al 10/9 torneo giovanile dai 10 ai 16 anni di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/8. Dal 2/9 al 17/9 alla Barchessa Memorial Nino e Marisa Borin per giocatori fino alla 3^ categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/8. Ad Altivole da 2/9 al 17/9 Torneo di Fine Estate di 3^ categoria con singoli e tutti i doppi misto compreso. Iscrizioni entro le ore 12 del 31/8. Al Park di Villorba dal 8 al 19 Settembre Pre Quali Ibi 2024 per giocatori di 4^ categoria singolari e doppi. Iscrizioni entro le ore 12 del 06 Settembre.