Banca Prealpi SanBiagio: l’utile netto supera i 42 milioni di euro, il 10% (4,2 milioni)

L’Assemblea ordinaria dei Soci di Banca Prealpi SanBiagio - l’Istituto di Credito Cooperativo con sede a Tarzo (TV), parte del Gruppo Cassa Centrale - si svolgerà, in presenza, venerdì 28 aprile (prima convocazione) e domenica 21 maggio (seconda convocazione) presso la Zoppas Arena di Conegliano. L’Assemblea è chiamata a discutere e deliberare i risultati consolidati del 2022, la destinazione dell’utile (tra cui la quota da destinare a beneficenza o mutualità) e il rinnovo degli organi sociali per il triennio 2023-2025 (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale).

Per fornire ai Soci un’informativa sugli argomenti all’ordine del giorno, il CdA ha organizzato tre incontri preparatori che si terranno sabato 29 aprile alle 10:30 a Tarzo (Auditorium di Banca Prealpi SanBiagio in via La Corona, 45), mercoledì 3 maggio alle 18:30 a Fossalta di Portogruaro (Auditorium comunale “Don A. Toniatti” in via I. Nievo, 20) e sabato 6 maggio alle 10:30 ad Este (Sala Galante della sede secondaria di Banca Prealpi SanBiagio in via G.B. Brunelli, 1).

Il Presidente di Banca Prealpi SanBiagio, Carlo Antiga, ha commentato: «Abbiamo chiuso il 2022 con un risultato netto straordinariamente positivo, grazie ad una gestione oculata e attenta di tutte le risorse gestite, frutto di una visione di prudenza e attenzione alla comunità e al territorio. Un risultato che guarda ai territori che presidiamo, attraverso un sostegno reale e concreto, includendoli all’interno di un ecosistema pensato per valorizzarne le migliori istanze. Per questo l’utile proposto per attività di beneficenza raggiunge un nuovo record, mettendo al primo posto, ancora una volta, i giovani e la scuola, a cui vogliamo dare forza, perché maggiormente penalizzati dalla situazione venutasi a creare negli ultimi anni».

Risultati 2022, utile e beneficenza

L’esercizio dei dodici mesi passati si è chiuso per Banca Prealpi SanBiagio con un ulteriore miglioramento della solidità patrimoniale e dei risultati economico-finanziari, frutto di una gestione accorta e prudente, con molti indicatori che la posizionano tra le migliori realtà del settore a livello nazionale. Le politiche adottate dall’Istituto, unitamente al contesto economico-finanziario del periodo, hanno portato ad un utile netto in forte crescita che ha raggiunto i 42 milioni di euro (+95,6% rispetto ai 21,5 milioni del 2021).

Un risultato straordinario, frutto dell’ottimo stato di salute della Banca, che andrà a beneficio della Comunità e del territorio, sostenendoli in una fase economica che si prefigura più complessa rispetto all’anno passato. Il progetto di destinazione dell’utile a beneficienza raggiunge infatti un nuovo record, portandosi a 4,2 milioni di euro (10% dell’utile netto e 1,2 milioni in più rispetto all’anno precedente, +40%). Con questi fondi, l’Istituto intende consolidare ulteriormente gli interventi a favore dei giovani, intervenendo nei settori a loro più vicini come educazione, sport e cultura; sostenere il terzo settore, soprattutto in ambito sanitario e nell’assistenza alle fragilità; supportare lo sviluppo e la valorizzazione della filiera agroalimentare locale e l’agricoltura responsabile; e quelli a tutela del patrimonio artistico e architettonico locale.

Crescita sostenibile

Consapevole dell’importanza di perseguire uno sviluppo sostenibile, Banca Prealpi SanBiagio e il Gruppo Cassa Centrale si sono posti l’obiettivo di garantire la transizione alla sostenibilità economica, sociale e ambientale di tutte le comunità e i territori in cui operano, facendosi interpreti della sostenibilità, all’interno di un percorso rispettoso delle specificità del Credito Cooperativo: mantenendo una gestione in equilibrio per poter svolgere appieno il ruolo al servizio delle comunità; valorizzando le conoscenze di prossimità e la relazione privilegiata con i Soci, derivanti dal radicamento territoriale e dalle dimensioni limitate; coniugando l’autonomia delle banche con le economie e le sinergie derivanti dall’appartenenza al Gruppo Cassa Centrale. A tal fine, ad inizio anno sono state avviate le attività volte a far evolvere l’assetto di governo e organizzativo per presidiare le tematiche ESG, funzionale a dare riscontro alle richieste regolamentari e all’attuazione della complessiva strategia ESG.

Rinnovo degli organi sociali

La lista dei candidati proposti dal Consiglio di Amministrazione uscente è composta da Carlo Antiga, Luca De Luca, Gian Paolo De Luca, Ennio Gallon, Paolo Introvigne, Flavio Salvador, Renato Antonio Segatto, Teresa Grava e Elena Antiga. La lista proposta per il Collegio Sindacale vede Remo Spagnol (Presidente), Pietro Antonio Cremasco e Patrizia Piccin, mentre come sindaci supplenti Piergiorgio Bandolin e Mariella Uliana.