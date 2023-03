Banca delle Terre Venete: al via il roadshow pre-assemblea. Patrimonio oltre i 300 milioni

Banca delle Terre Venete, BCC parte del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea nata dalla fusione per incorporazione tra la Cassa rurale ed artigiana di Brendola (Vicenza) e Credito Trevigiano di Vedelago (Treviso), si prepara all?Assemblea dei Soci che si terrà il prossimo 30 aprile, la prima in assoluto in presenza, con un roadshow nei territori. La rassegna di appuntamenti intende aggiornare la base sociale sul percorso compiuto dalla nascita dell'Istituto fino ad oggi, sugli interventi realizzati a favore della comunità e sui prossimi obiettivi. Gli incontri si svolgeranno nel mese di marzo: mercoledì 8/3 a Caerano di San Marco (TV); giovedì 9/3 a Castelfranco Veneto (TV); mercoledì 15/3 a Vedelago (TV); giovedì 23/3 a Cornedo Vicentino (VI); martedì 28/3 a Campiglia dei Berici (VI); mercoledì 29/3 a Brendola (VI).

Banca delle Terre Venete nel 2022 ha oltrepassato i 300 milioni di euro di patrimonio e supererà la soglia dei 380 milioni alla fine del piano strategico al 2025. I dati, che verranno ufficializzati nelle prossime settimane, sono stati anticipati dal nuovo Direttore Generale Eugenio Adamo che ha incontrato la stampa a Fanzolo di Vedelago insieme al Presidente Gianfranco Sasso e al Vicepresidente Vicario Pietro Pignata.

Con le sue 58 filiali, l'Istituto di credito è presente in modo capillare nel territorio e si fa promotore di una strategia in controtendenza rispetto ai competitor: nel prossimo triennio, infatti, non è prevista la chiusura di sportelli ma l?ampliamento del servizio in alcune aree. Le razionalizzazioni saranno accompagnate da nuove aperture in zone attualmente non presidiate, nell?obiettivo di creare un punto di raccordo tra le aree di Treviso e Vicenza e di garantire una copertura omogenea, maggiore efficienza e innovazione nei servizi erogati a clienti e soci.



Il legame con la comunità è dimostrato anche dalla consistenza degli interventi sul territorio che nel solo 2022 hanno raggiunto i 600 mila euro. Banca delle Terre Venete dal 2020 ad oggi ha sostenuto inoltre 37 campagne di crowdfunding, per 442 mila euro raccolti, coinvolgendo più di 4.700 donatori. A favore dei giovani sono state erogate nel 2022 più di 120 borse di studio per un valore di 120 mila euro e destinato 200 mila euro alla formazione professionale e tecnica.