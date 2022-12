Caseificio Tomasoni, bonus per un valore di 300 euro ad ogni dipendente

Un "fringe benefit" del valore di 300 euro donato ad ogni dipendente a sostegno delle spese e dei costi familiari. A dare la "lieta" notizia ai propri dipendenti sono Eva e Laura Tomasoni, la nuova generazione di Tomasoni, azienda lattiero-casearia di Breda di Piave creatrice del celebre stracchino Crema del Piave. Il bonus vuole essere un concreto riconoscimento dell’impegno che i collaboratori hanno prestato nel corso del complesso anno 2022. Un supporto per affrontare il perdurare dei costi e delle spese che stanno colpendo tutte le famiglie.

«Sappiamo quanto questo momento sia difficile per tutti. L’aumento dell’inflazione e dei costi pesa sulla condizione economica delle famiglie ed è proprio in questi casi che è necessario far sentire la nostra presenza ed il supporto verso i nostri collaboratori – ha dichiarato Eva Tomasoni – Nonostante i costi energetici e i prezzi delle materie prime, per i quali abbiano avuto una grande ripercussione anche sul nostro Caseificio, grazie all’impegno di tutti, siamo riusciti comunque ad aumentare i volumi di produzione e raggiungere soddisfacenti risultati commerciali utili a consolidare la nostra posizione nel mercato anche per gli anni futuri».

Tomasoni Formaggi, fondato nel 1955 da Primo Tomasoni, è arrivato alla terza generazione con Eva e Laura Tomasoni, che oggi guidano l’azienda a fianco del padre Moreno, a capo della produzione. Quella di Tomasoni è una storia aziendale che ha sempre messo la famiglia al centro assieme ai valori legati al saper artigiano, trasmessi dal nonno Primo, prima ai figli Moreno, Paola, Nicoletta, e poi ai nipoti. Infatti in tutto il processo, è elevato l’intervento della componente umana che agisce in sinergia agli impianti di ultima generazione.

Un team di maestri casari porta avanti la tradizione casearia con gesti antichi effettuati a mano come ad esempio la rottura della cagliata, la messa in forma degli stracchini, il confezionamento degli stessi. «Nella nostra realtà il valore delle persone fa la differenza – ha concluso Eva Tomasoni – con questo supporto abbiamo voluto riconoscere il lavoro, il talento e l’impegno dei nostri oltre 50 collaboratori e rafforzare ulteriormente lo spirito aziendale che da 67 anni tiene unito il nostro Caseificio».