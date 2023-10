Tomasoni Formaggi premiato alla XIX edizione di Caseus Veneti

Tre premi per Tomasoni Formaggi alla XIX° edizione di Caseus che si è svolta lo scorso week-end a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta (PD), un evento che riunisce i grandi caseifici e piccoli produttori di malga.

1º classificato Casatella Trevigiana DOP

2º classificato Robiola di Capra (categoria Formaggi di capra - Coagulazione prevalentemente acida)

Premio come Migliori Formaggi Freschi DOP

Tre importanti riconoscimenti che di fatto certificano il grande lavoro che da 68 anni l’azienda di Breda di Piave porta avanti. Il caseificio nasce dalla caparbietà di Primo Tomasoni, nonno Primo, che trasformò la sua prima attività in quella che oggi è un'azienda familiare, arrivata alla terza generazione con le nipoti Eva e Laura. Punto di riferimento nel panorama della produzione di formaggi freschi del territorio italiano, Tomasoni Formaggi conserva i grandi valori di famiglia e l'esperienza dei primi maestri caseari, lavorando esclusivamente latte italiano vaccino, caprino e bufalino, circa 600 quintali al giorno raccolto in un raggio di 30-40 kilometri da stalle localizzate esclusivamente nel territorio veneto.

Valorizzare l’origine e la salubrità della materia prima sono le caratteristiche essenziali per arrivare ad un prodotto genuino, semplice e buono, un prodotto di cui si possa riconoscere la tracciabilità.

«Una grande soddisfazione quella ricevuta in occasione di questa edizione di Caseus - dichiara Eva Tomasoni, responsabile commerciale - essere a confronto con oltre 500 formaggi prodotti da 125 caseifici provenienti da tutta Italia è una grande prova di qualità e bontà. Siamo riusciti a ottenere ben tre premi e questo certifica il grande lavoro che negli anni stiamo svolgendo tenendo alta l’attenzione nella produzione. Negli anni abbiamo maturato esperienza e abbiamo capito che la qualità del prodotto finale deriva dalla salubrità della materia prima, associata a tecniche di lavorazione artigianali che abbiamo mantenuto e ottimizzato negli anni, rispettando i consigli del nonno».

L'essere parte di un'area geografica, quale è quella del Piave, che ha un forte valore storico e naturalistico è motivo di orgoglio per la famiglia Tomasoni. Da questo, la scelta di avere un packaging che ne richiami il paesaggio (il fiume, la Chiesa di Breda di Piave ed il paesaggio rurale per esempio). Inoltre, il rispetto e l'amore nutriti dalla famiglia Tomasoni per l'ambiente e l'atmosfera in cui opera dal 1955 li ha condotti a scelte di produzioni ancora più consapevoli: non solo la tracciabilità della filiera, ma anche una forte attenzione alla sostenibilità, mirando all'ottimizzazione dei processi produttivi a basso impatto ambientale e da 100% energia verde, utilizzando sistemi di lavorazione tecnologici ed innovativi.