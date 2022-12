Anap Confartigianato, Mazzariol nuovo presidente per acclamazione

Bruno Mazzariol è stato eletto per acclamazione presidente del gruppo Anziani e Pensionati di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Resterà in carica per il prossimo quadriennio e sarà affiancato dal Italo Scapinello, nominato vicepresidente vicario, e da Letizia Baccichet vicepresidente.

L'investitura è avvenuta nel corso dell’incontro svoltosi giovedì 15 dicembre nella sede dell’associazione. Mazzariol raccoglie il testimone da Fiorenzo Pastro, rappresentante del gruppo di AsoloMontebelluna, oltre che presidente regionale Anap. Nel territorio provinciale continuerà a rappresentare i soci del mandamento di Treviso e sarà supportato dai capigruppo della rinnovata Giunta esecutiva territoriale composta da: Fiorenzo Pastro per AsoloMontebelluna, Italo Scapinello per Castelfranco Veneto, Ledio Cuzzuol per Conegliano, Lino Marcon per Oderzo-Motta, Giuseppe Pocchiesa Cantaro per Vittorio Veneto.

La carriera

Bruno Mazzariol, classe 1950, è titolare di MB Serramenti, che opera a San Biagio di Callalta ed è specializzata nella produzione di infissi in legno e legno alluminio e nella commercializzazione di infissi in PVC. Una realtà fondata ben 60 anni fa dal padre e attualmente gestita unitamente ai figli che hanno arricchito il processo produttivo con nuove competenze, permettendo all’impresa di consolidarsi nel mercato e di affrontare nuove sfide. Circolarità, riduzione delle emissioni e degli scarti, utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale e sicuri per la saluti sono i principi sui quali si basa la sua attività. Mazzariol ha maturato una lunga esperienza in seno al sistema associativo a tutti i livelli, dal mandamentale al nazionale, all’interno del mondo del legno e del gruppo sociale che sfiora gli 8mila soci nella Marca, secondo solo a quello di Roma per dimensioni.

Il commento

«Sono davvero onorato - conclude il neo presidente - per la fiducia che mi è stata accordata. È per me un grande passo. Saremo chiamati a dare continuità ai tanti progetti avviati e a promuoverne altrettanti. Il nostro impegno proseguirà sulla strada tracciata sul versante sindacale, per tutelare e assistere i nostri soci. Particolare attenzione sarà riservata al sociale, a tutto ciò che attiene al welfare, non solo per la terza età, ma in generale per le famiglia e la collettività. La solidarietà continuerà a essere elemento caratterizzante dell’azione del gruppo a sostegno delle molteplici realtà che insistono nella nostra provincia. Ringrazio il cav. Fiorenzo Pastro che mi ha preceduto, per il prezioso lavoro che ha svolto nel corso dei suoi mandati, che ha contribuito a far crescere numericamente e qualitativamente il gruppo».