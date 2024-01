Oltre la finanziaria, orientarsi nel 2024 tra le novità e le opportunità

Al via mercoledì 31 gennaio la serie di incontri che toccheranno tutti i Comuni del mandamento di Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto. Sei incontri che verteranno sul tema della nuova legge di Bilancio 2024 con un focus particolare rispetto alle opportunità e cambiamenti per il mondo delle imprese. Dal punto di vista fiscale si parlerà della revisione delle aliquote Irpef, dell’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino, dei nuovi limiti di compensazione dei crediti fiscali e del Concordato preventivo biennale. Dal punto di vista del lavoro di tratterà del ruolo del lavoro dipendente, del cuneo contributivo, della decontribuzione per le lavoratrici con figli, dei benefit esenti e della detassazione dei premi di risultato. «Una serie di incontri che andranno a toccare tutti i comuni che compongono il mandamento di Castelfranco Veneto – dichiara Maurizio Cattapan, presidente di Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto – informare e aggiornare i soci sulle novità fa parte dei servizi che la nostra associazione garantisce e che aiuta, noi artigiani, ad affrontare i grandi temi in materia fiscale e in materia di lavoro in modo consapevole. L’intento è quello di riuscire a coglierne le opportunità e le novità per stare al passo con i tempi e garantire alle imprese artigiane di poter crescere in maniera solida e sicura».

Interverranno: Maurizio Cattapan, Presidente Confartigianato Imprese Castelfranco V.to, Stefano Corrata, responsabile area fiscale di Confartigianato Imprese Castelfranco V.to, Giuseppe Ferraresi consulente del lavoro, responsabile area lavoro Confartigianato Imprese Castelfranco V.to.

Calendario incontri: mercoledì 31 presso il centro civico di Piazza Donatori di sangue a Resana, giovedì 1 febbraio presso Sala Municipale Riese Pio X, martedì 6 febbraio presso Biblioteca comunale di Vedelago, giovedì 15 febbraio presso Sala abbaziale (fronte municipio) a Castello di Godego, martedì 20 febbraio presso Sala Consigliare (fronte municipio) a Loria, venerdì 23 febbraio presso sala Patronato San Pio X Borgo Pieve a Castelfranco Veneto. Gli incontri si svolgeranno dalle ore 19:30.