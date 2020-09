Ecobonus 110%, continua il tour di incontri della Confartigianato

Questa sera terza tappa del tour di incontri “Ecobonus 110% – Roadmap per l'utilizzo di incentivi” organizzato dalla Confartigianato di Castelfranco Veneto che si terrà a Vedelago presso il teatro Margherita Sanson alle ore 20. Venerdì 2 ottobre è prevista invece la quarta tappa che si terrà sempre alle ore 20 presso il Centro Civico Associazione S. Francesco a Resana. Questa serie di appuntamenti organizzati nei comuni della Castellana servono a rispondere ai dubbi e alle incertezze sul nuovo incentivo 2020 che favorisce gli interventi di efficientamento energetico.

«Stiamo riscontrando un forte interesse verso questa tematica – ha dichiarato il Presidente della Confartigianato Oscar Bernardi – sia per la sua complessità che richiede competenze veramente specifiche per essere affrontata e, allo stesso tempo, per la grande opportunità che incorpora. Non solo in termini di miglioramento del confort, di aumento della sostenibilità ma anche per lo sviluppo dell'edilizia e quindi dell'economia. In effetti i nostri incontri finora sono stati tutti sold-out, cosa che ci rende davvero felici, e prevediamo che anche i prossimi non siano da meno. Oggi – continua Bernardi – è importante che committenti e addetti ai lavori si allineino in un'ottica comune volta alla qualità delle strutture. La partita della nostra economia andrà giocata sulla capacità di convertire questi incentivi in interventi che possano davvero fare la differenza per la salute, il portafoglio, l’ambiente».

Dopo gli appuntamenti di Castello di Godego, Riese, Vedelago di questa sera e venerdì sera a Resana, seguiranno gli incontri del 7 ottobre a Loria presso la Sala comunale polifunzionale di fronte al municipio e l'ultima tappa è prevista a Castelfranco Veneto il 9 ottobre presso l'Hotel Fior.