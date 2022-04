Nella primavera del gusto c'è la nuova crema fredda di Bin Caffè

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La bella stagione non può che aprirsi con una fioritura di novità in Bin Caffè. È con un aroma ancora più intenso che l’azienda trevigiana lancia sul mercato la sua Crema Fredda, nella versione 2022. Da oggi disponibile nei migliori bar e pubblici esercizi a marchio Bin Caffè, la Crema Fredda sa conquistare un pubblico di estimatori che ricercano la passione per il gusto e la qualità del caffè italiano, anche nei periodi più caldi dell’anno. Alta digeribilità, poco apporto di zuccheri e assenza di lattosio contraddistinguono infatti una valida alternativa alla classica tazzina calda di caffè, per una pausa leggera e golosa. L’interpretazione innovativa di Bin Caffè per questa ricetta molto amata dai consumatori nel periodo primavera/estate è l’intensificazione del vero gusto di caffè, per una proposta meno dolce ma più avvolgente in grado di offrire una morbida esperienza al palato.

“Nel corso degli anni il nostro metodo produttivo ha sempre puntato sull’offerta di nuovi gusti, ponendo al centro delle nostre ricerche le preferenze del consumatore - sostiene Alessandro Bianchin, CEO di Bin Caffè – per ottenere una ricetta che sappia conquistare il pubblico è fondamentale la conoscenza del prodotto, che non può tralasciare la più attenta selezione delle materie prime e la professionalità nelle scelte intraprese durante i processi di lavorazione.” Nata nel 1954 dall’esperienza nell’arte della torrefazione di Natale Bianchin e gestita con successo oggi dal figlio Alessandro, Bin Caffè coniuga esperienza e tradizione, innovazione e intuizione, dando vita ad una varietà di prodotti di eccellenza, riconosciuti dai pubblici esercizi del territorio compreso tra Treviso e le altre province del Veneto. Dalle miscele classiche fino alle nuove proposte che fanno vivere il gusto della contemporaneità con il massimo rispetto per il consumatore, l’azienda è in grado di soddisfare le più disparate richieste del pubblico e seguire con accuratezza le specifiche esigenze di ogni locale. Per poter servire la Crema Fredda, Bin Caffè offrirà in dotazione ai baristi il granitore professionale.